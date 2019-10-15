Яремчук: нельзя расслабляться, все помнят, что было с Украиной на Евро-2016
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча со сборной Португалии (2:1).
«Не нужно даже о таких вещах говорить. Положительный момент, конечно, но нужно порадоваться немножко и настраиваться на очень сложную работу, которая ждёт нас впереди. Мы уже вышли в финал, да? Теперь нужно проявить себя на Евро, потому что все помнят, как было на Евро-2016.
Мы – один коллектив. Нужно больше доверять молодым футболистам, чтобы они быстрее попадали в сборную, ехали в Европу, показывали себя, возвращались в национальную команду и давали результат.
Конечно, сегодня был мандраж. Но, в принципе, мы выполнили установку тренера и дотерпели до финального свистка в меньшинстве», — приводит слова Яремчука Football.ua.
Шевченко — о победе над Португалией: увидел 11 львов, которые бились до конца
- 15 октября 2019
-
07:41
-
07:23
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:05
-
05:50
-
05:38
-
05:28
-
05:03
-
04:00
-
02:12
-
01:45
-
01:23
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:15
-
00:13
- 14 октября 2019
-
23:53
-
23:43
-
23:38
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
22:00
-
21:34
Партнерский контент