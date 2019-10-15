Яремчук: нельзя расслабляться, все помнят, что было с Украиной на Евро-2016

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал результат матча со сборной Португалии (2:1).



«Не нужно даже о таких вещах говорить. Положительный момент, конечно, но нужно порадоваться немножко и настраиваться на очень сложную работу, которая ждёт нас впереди. Мы уже вышли в финал, да? Теперь нужно проявить себя на Евро, потому что все помнят, как было на Евро-2016.



Мы – один коллектив. Нужно больше доверять молодым футболистам, чтобы они быстрее попадали в сборную, ехали в Европу, показывали себя, возвращались в национальную команду и давали результат.



Конечно, сегодня был мандраж. Но, в принципе, мы выполнили установку тренера и дотерпели до финального свистка в меньшинстве», — приводит слова Яремчука Football.ua.

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