Пятов: секрет сборной Украины — тренер
Капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал результат матча отборочного цикла Евро-2020 с Португалией (2:1), подчеркнув, что основная заслуга этой победы — тренера Андрея Шевченко.
«Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришёл тренер, который раскрывает потенциал и возможности игроков!», — приводит слова Пятова пресс-служба УЕФА.
Победа над Португалией позволила команде Шевченко досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе. Сборная Украины после 7 матчей набрала 19 очков, тогда как у Сборной Португалии всего 11 очков после 6 игр. Сборная Сербия, занимающая третью строку, имеет в активе 10 очков и теперь может побороться с Португалией за путевку на Евро.
Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020
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