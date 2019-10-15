Баста стал владельцем ростовского СКА

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем клуба СКА Ростов-на-Дону.
«Василий Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону. Клуб ставит задачу возрождения славных традиций армейского футбола», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.
Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.
«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб своё существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал Баста.
С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.
- 15 октября 2019
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:05
-
05:50
-
05:38
-
05:28
-
05:03
-
04:00
-
02:12
-
01:45
-
01:23
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:15
-
00:13
- 14 октября 2019
-
23:53
-
23:43