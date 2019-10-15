Баста стал владельцем ростовского СКА

Певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем клуба СКА Ростов-на-Дону.

«Василий Вакуленко стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону. Клуб ставит задачу возрождения славных традиций армейского футбола», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб своё существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», — сказал Баста.

С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.