Спортивный директор СКА: разбрасываться деньгами никто не собирается
Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко прокомментировал приобретение клуба музыкантом Бастой.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы структурные изменения в клубе сопровождались спортивным результатом. Наша цель – комплектование команды футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи. К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается», — приводит слова Панченко пресс-служба клуба в социальной сети «ВКонтакте».
СКА выступает во втором дивизионе в зоне «Юг». Ростовский клуб, набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Главным тренером клуба является Владимир Усин.
Баста стал владельцем ростовского СКА
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