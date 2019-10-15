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Спортивный директор СКА: разбрасываться деньгами никто не собирается

Спортивный директор СКА: разбрасываться деньгами никто не собирается
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко прокомментировал приобретение клуба музыкантом Бастой.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы структурные изменения в клубе сопровождались спортивным результатом. Наша цель – комплектование команды футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи. К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается», — приводит слова Панченко пресс-служба клуба в социальной сети «ВКонтакте».

СКА выступает во втором дивизионе в зоне «Юг». Ростовский клуб, набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Главным тренером клуба является Владимир Усин.

Баста стал владельцем ростовского СКА
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