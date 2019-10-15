«Барселона» рассматривает Рашфорда в качестве замены Суаресу

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, каталонцы серьёзно интересуются 21-летним англичанином.

21-летний Рашфорд заинтересовал «Барселону» высокой результативностью. В 180 матчах во взрослом футболе он забил 48 мячей. Также он забил 8 мячей за сборную Англии.

«Барса» рассматривает Рашфорда в качестве замены для Луиса Суареса. Впрочем, минувшим летом английский форвард подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях. Соглашение будет действовать до июня 2023 года.

Рашфорд, являющийся воспитанником «Манчестер Юнайтед», неоднократно говорил об особом отношении к английскому клубу. Поэтому маловероятно, что он захочет покидать команду.