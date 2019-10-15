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Дешам: Франция ещё на пути к цели. Придётся доделывать в ноябре

Дешам: Франция ещё на пути к цели. Придётся доделывать в ноябре
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничейный результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Турции (1:1).

«Турция забила почти так же, как в первом матче, и мы могли этого избежать. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Нужно было действовать более хладнокровно. Сборная Франции ещё на пути к достижению своей цели. Придётся доделывать в ноябре», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Турция (19) — на 1-м месте. Турки опережают французов по результатам личных встреч.

В оставшихся матчах Франция дома сыграет с Молдавией и на выезде с Албанией. Турция на своём поле встретится с Исландией, а также с Андоррой на выезде. Матчи состоятся 14 и 17 ноября соответственно.

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