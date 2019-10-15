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Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции потребовала от УЕФА наказать сборную Турции
Футбол / Евро-2020 0

Министр Франции по делам молодёжи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, показав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.

Отбор на Евро-2020 ещё не пройден, но Франция находится на правильном пути. Поздравляю Оливье Жиру с прекрасным голом, который приблизил его к Платини», — написала Марасиняню в своём «твиттере».

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