Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча квалификации Евро-2020 со сборной Болгарии (6:0) столкнулся с негативной реакцией одного из болгарских журналистов. Судья дважды останавливал встречу из-за проявлений расизма со стороны болгарских фанатов, но один из журналистов во время пресс-конференции Саутгейта поспорил с наставником англичан, сообщает Evening Standard.
Во время пресс-конференции Саутгейт похвалил арбитра Ивана Бебека, который был готов увести команды с поля. В итоге наставника сборной Англии перебил журналист.
«Это враньё! Что вы несёте?! Там не было никакой сложной ситуации. Всё это преувеличение», — сказал неназванный журналист.
Футболисты сборной Англии после матча признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения матча.
- 15 октября 2019
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