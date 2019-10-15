Болгарский журналист перебил Саутгейта: расизм? Что вы несёте, это преувеличение

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча квалификации Евро-2020 со сборной Болгарии (6:0) столкнулся с негативной реакцией одного из болгарских журналистов. Судья дважды останавливал встречу из-за проявлений расизма со стороны болгарских фанатов, но один из журналистов во время пресс-конференции Саутгейта поспорил с наставником англичан, сообщает Evening Standard.

Во время пресс-конференции Саутгейт похвалил арбитра Ивана Бебека, который был готов увести команды с поля. В итоге наставника сборной Англии перебил журналист.

«Это враньё! Что вы несёте?! Там не было никакой сложной ситуации. Всё это преувеличение», — сказал неназванный журналист.

Футболисты сборной Англии после матча признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения матча.