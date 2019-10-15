Жиров: в немецкой бане подумал, что попал в нудистскую тусовку

Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал о смешном походе в немецкую баню с агентом и друзьями.
«Это было в Хоффенхайме. На стадионе местной команды есть большой СПА-центр для всех людей. В Германии такая культура, что в баню они ходят полностью голыми. Я был просто шокирован. Мужчины и женщины разных возрастов сидят голыми на полотенце, туда нельзя зайти в шортах. Хотел сводить друзей в сауну, и мы заходим в полотенцах, а там человек 200 лежат полностью голыми. Психологически это не очень. Мы зашли в полотенцах и шортах, а нам сказали: «Либо вы раздеваетесь, либо уходите отсюда». Я думал, что мы попали в нудистскую тусовку, но оказывается у них так принято. Но потом мы всё же перешли в другое отделение, где в шортах и полотенцах можно было находиться», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 октября 2019
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