Жиров: хочу попасть в сборную России и поиграть в Лиге чемпионов

Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал, что он надеется попасть в сборную России.

«Когда играл в «Волгаре», Капелло включил меня в расширенный состав сборной России. Мне на тренировке парни рассказали, я сначала не поверил, говорю: «Хорош шутить». Но потом мне позвонил администратор сборной, спросил мои размеры на случай того, если попаду в окончательный список. Но, правда, на этом всё и закончилось. Честно говоря, я тогда особых надежд на окончательный список и не питал, но было приятно, что сборная замечает игроков в ФНЛ.

Пока никаких контактов с Черчесовым не было. Но мне говорили, что он следит за мной, смотрит игры.

Хочу играть в сборной России и первой Бундеслиге, хотелось бы поиграть в Лиге чемпионов. Это всё осуществимо, и этого можно достичь», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.