Модрич: надеюсь, Бэйл останется в «Реале» и в нынешнем сезоне, и в следующем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после матча квалификации Евро-2020 Уэльс — Хорватия (1:1) высоко оценил игру своего одноклубника Гарета Бэйла. Валлийский вингер стал автором забитого мяча. Модрич сообщил, что считает Бэйла очень важным игроком клуба.
«Бэйл — отличный футболист, который очень важен для клуба. Он проявил это в текущем сезоне. Надеюсь, он останется и в нынешнем сезоне, и в следующем», — цитирует Модрича Goal.
Ранее некоторые издания сообщили, что Бэйл хочет покинуть мадридский клуб зимой. Несмотря на хорошую игру валлийца в начале сезона, он не был включён в стартовый состав на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком» (2:2). По данным источников, решение тренерского штаба возмутило Бэйла, после чего он решил покинуть команду.
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