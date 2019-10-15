«Интер» может подписать Жиру

Миланский «Интер» интересуется форвардом сборной Франции и «Челси» Оливье Жиру, сообщает Tuttosport. В миланском клубе Жиру рассматривают в качестве игрока подмены Ромелу Лукаку. Ранее «Интер» проявлял интерес к форварду «Ромы» Эдину Джеко, но так и не смог договориться о трансфере.

33-летний француз потерял место в составе «Челси» ещё в прошлом сезоне. В Лиге Европы он стал лучшим бомбардиром, но в чемпионате Англии игрока «Челси» задействует преимущественно в качестве запасного. Текущий контракт Жиру с «Челси» истекает следующим летом.

В «Челси» Жиру оказался, когда клуб возглавлял Антонио Конте, нынешний главный тренер «Интера». Примечательно, что тогда «Челси» тоже хотел приобрести Джеко, но в итоге подписал контракт с Жиру.