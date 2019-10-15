«Милан» интересуется полузащитником «Арсенала» Эль-Ненни

«Милан» проявляет интерес к египетскому полузащитнику «Арсенала» Мохамеду Эль-Ненни, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 15 млн. В составе «Милана» Эль-Ненни может заменить ивуарийского полузащитника Франка Кессье.

Эль-Ненни перешёл в «Арсенал» в январе 2016 года из «Базеля» за € 12,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Бешикташ» на правах аренды. В составе турецкого клуба он принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.