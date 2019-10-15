Компания Amazon снимет документальный фильм про Фернандо Торреса

Компания Amazon совместно с Atresmedia Studios и журналом Libero снимут документальный фильм про бывшего нападающего сборной Испании Фернандо Торреса, сообщает AS.

По данным источника, в съёмках фильма примут участие Андрес Иньеста, Стивен Джеррард, Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне. Фильм расскажет о карьере Торреса от начала и до её конца. Лента будет доступна эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video.

35-летний Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», вновь «Атлетико» и «Саган Тосу». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.