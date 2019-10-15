Компания Amazon снимет документальный фильм про Фернандо Торреса
Компания Amazon совместно с Atresmedia Studios и журналом Libero снимут документальный фильм про бывшего нападающего сборной Испании Фернандо Торреса, сообщает AS.
По данным источника, в съёмках фильма примут участие Андрес Иньеста, Стивен Джеррард, Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне. Фильм расскажет о карьере Торреса от начала и до её конца. Лента будет доступна эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video.
35-летний Торрес выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», вновь «Атлетико» и «Саган Тосу». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.
«Спасибо, что сделал меня таким счастливым». Торрес попрощался с футболом
- 15 октября 2019
-
14:16
-
14:04
-
13:52
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:14
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35
Партнерский контент