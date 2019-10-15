Мактоминай: Моуринью — особенный тренер, мы по-прежнему контактируем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай поделился мнением о совместной работе с Жозе Моуринью. Португалец возглавлял английский клуб, но был уволен в конце 2018 года. После этого наставником «красных дьяволов» стал Уле-Гуннар Сульшер.

«Моуринью — особенный тренер. Я вообще не люблю говорить о бывших тренерах, но он — особенный для меня. Мы по-прежнему контактируем с ним, общаемся после некоторых игр. Он поверил в меня, начал привлекать к матчам, если бы не он, то я бы вряд ли играл за «Манчестер Юнайтед», — сказал Мактоминай в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» стартовал неудачно, после восьми туров клуб занимает лишь 12-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.