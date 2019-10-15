«Арсенал» может вступить в борьбу за форварда ПСВ Малена

Лондонский «Арсенал» интересуется 20-летним форвардом ПСВ Дониеллом Маленом, сообщает Sport. В текущем сезоне нападающий забил 10 мячей в 9 матчах. «Арсенал» рассматривает возможность приобретения игрока, трансферная стоимость которого оценивается примерно в € 60 млн.

Предполагается, что «Арсенал» встретит конкуренцию за Малена со стороны ведущих европейских клубов. В частности, ранее сообщалось, что форвард попал в шорт-лист «Барселоны». Каталонский клуб ищет долгосрочную замену для нападающего Луиса Суареса.

Мален на протяжении двух лет выступал за юношескую команду «Арсенала». Он играл за лондонцев с 2015 по 2017 год. Тем не менее за взрослую команду «Арсенала» голландец не провёл ни одного матча.