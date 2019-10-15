«Арсенал» может вступить в борьбу за форварда ПСВ Малена
Лондонский «Арсенал» интересуется 20-летним форвардом ПСВ Дониеллом Маленом, сообщает Sport. В текущем сезоне нападающий забил 10 мячей в 9 матчах. «Арсенал» рассматривает возможность приобретения игрока, трансферная стоимость которого оценивается примерно в € 60 млн.
Предполагается, что «Арсенал» встретит конкуренцию за Малена со стороны ведущих европейских клубов. В частности, ранее сообщалось, что форвард попал в шорт-лист «Барселоны». Каталонский клуб ищет долгосрочную замену для нападающего Луиса Суареса.
Мален на протяжении двух лет выступал за юношескую команду «Арсенала». Он играл за лондонцев с 2015 по 2017 год. Тем не менее за взрослую команду «Арсенала» голландец не провёл ни одного матча.
«Барселона» вслед за «Ливерпулем» заинтересовалась Маленом из ПСВ
- 15 октября 2019
-
14:16
-
14:04
-
13:52
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:14
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35
Партнерский контент