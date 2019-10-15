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«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»

«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Футбол / РПЛ 0

Президент клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским «Спартаком».

«Мы бы хотели подписать соглашение в ближайшее время. В конце концов, «Спартак» — главный адрес российского футбола. Мы можем извлечь выгоду из сотрудничества», — приводит слова Леонхардта Bild.

Планируется, что клубы проведут товарищеский матч, а также смогут обмениваться игроками.

Напомним, что тренер вратарей «Эрцгебирге» Макс Урвантшки перешёл на работу в «Спартак». Также российский клуб возглавил Доменико Тедеско, который ранее тренировал «Эрцгебирге».

«Эрцгебирге» в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Германии. После девяти туров команда занимает четвёртое место в турнирной таблице соревнования.

«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Тедеско
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