Девушка Роналду сравнила форварда с Джеймсом Бондом, поздравив его с 700-м голом

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду, поздравила футболиста с 700-м голом за карьеру, сравнив его с вымышленным секретным агентом Джеймсом Бондом.

Родригес опубликовала в сториз своего «инстаграма» фотографию Роналду с пистолетом в образе Бонда, прибавив цифру «700».

34-летний португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь этого результата. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.



Юбилейный, 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».