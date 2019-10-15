КНДР в Пхеньяне сыграла с Южной Кореей, на матч не пустили зрителей
В Пхеньяне (КНДР) завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная КНДР сыграла вничью со сборной Южной Кореи, встреча завершилась со счётом 0:0.
Сборные впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР. При этом на игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.
Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.
Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров обе команды имеют в своём активе по 7 очков.
- 15 октября 2019
-
14:16
-
14:04
-
13:52
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:14
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35
Партнерский контент