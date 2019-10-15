КНДР в Пхеньяне сыграла с Южной Кореей, на матч не пустили зрителей

В Пхеньяне (КНДР) завершился матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная КНДР сыграла вничью со сборной Южной Кореи, встреча завершилась со счётом 0:0.

Сборные впервые с 1990 года провели матч на территории КНДР. При этом на игру не были допущены зрители. Также организаторы не пустили иностранных журналистов, текстовая трансляция матча не велась. В то же время на игре присутствовал президент ФИФА Джанни Инфатино.

Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Сборные Южной Кореи и КНДР возглавляют турнирную таблицу группы H квалификации. После трёх туров обе команды имеют в своём активе по 7 очков.