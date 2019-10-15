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Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию» (Дортмунд)

Ван дер Сар: в 2001 году я мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию» (Дортмунд)
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал о несостоявшихся переходах в «Ливерпуль» и дортмундскую «Боруссию» в 2001 году, а также почему он так и не поиграл в чемпионате Германии.

«Я начал свою карьеру в «Аяксе», а затем имел возможность перебраться в Англию или Италию. В итоге я остановился на Серии А и выбрал «Ювентус».

В 2001 году я мог перейти в „Ливерпуль“ или дортмундскую „Боруссию“. Но оба клуба немного колебались, поэтому я выбрал «Фулхэм». А затем у меня были шесть прекрасных лет в „Манчестер Юнайтед“. В конце моего пребывания в клубе мне было уже 40 лет. Я думаю, что уже был слишком старым для Бундеслиги», — приводит слова ван дер Сара T-Online.

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