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УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпи
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Футбол / Лига чемпионов 0

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция). Многие эксперты и болельщики призывают УЕФА лишить Стамбул права проведения финального матча из-за начала военной операции Турции против курдов в Сирии. Кроме того недовольство вызывают и празднования голов турецкой сборной, футболисты национальной команды уже дважды использовали военное приветствие.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом», — цитирует Уву Tuttomercatoweb.

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Источник: Tuttomercatoweb

Заглавное фото: Ozan Kose/EuroFootball/Getty Images

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