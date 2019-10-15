УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция). Многие эксперты и болельщики призывают УЕФА лишить Стамбул права проведения финального матча из-за начала военной операции Турции против курдов в Сирии. Кроме того недовольство вызывают и празднования голов турецкой сборной, футболисты национальной команды уже дважды использовали военное приветствие.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решения УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом», — цитирует Уву Tuttomercatoweb.