Юран – о Яремчуке: таких называют футболистиками, его попросили сказать о России

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
«Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно — рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане.
Какая сборная сильнее на текущий момент? Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина на чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на чемпионате мира.
Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в «Уфу», а потом уже он поехал дальше», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 15 октября 2019
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