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Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый популярный в России

Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый
Новый тренер «Спартака» Хинкель: наш клуб — самый популярный в России
Футбол / РПЛ 0

Андреас Хинкель, ассистент нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, поделился мнением о российском клубе.

«Мы с Тедеско вновь хотели поработать вместе, так как отлично понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане.

«Спартак» — это большой вызов. Если вы посмотрите внимательнее на историю клуба, вы быстро поймёте, что за ней стоит. Это самый популярный клуб в России с более чем 25 миллионами фанатов в стране.

Я разговаривал с Кевином Кураньи о Москве. Он бредил городом и впечатлениями от него. Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления, не только в спортивной сфере», — приводит слова Хинкеля Bild.

Напомним, что Тедеско подписал контракт с московским клубом до мая 2021 года.

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