«Спартак» сделает подарок авторам креативной презентации Тедеско

Пресс-служба «Спартака» отметила авторов креативной презентации Доменико Тедеско в качестве главного тренера московского клуба, которая была опубликована в интернете накануне. Авторы обыграли назначение Тедеско сюжетом выборов нового папы римского.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Как сообщила пресс-служба клуба, авторы получат биокамин с Владимиром Гранатом. Запись в «Твиттере» «Спартак» сопроводил хэштегами #каминаут и #легендарный стиль.

Тедеско был представлен в качестве главного тренера московского клуба накануне, 14 октября. На этом посту он сменил Олега Кононова, который ушёл в отставку после четырёх поражений подряд в РПЛ. После отставки Кононова и.о. главного тренера стал Сергей Кузнецов, но он руководил командой лишь в одном матче.