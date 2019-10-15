Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»

Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что в «Спартаке» наставникам не дают много времени на постановку игры.

«Знаете, «Спартак» — это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения. Сталкивался ли я с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда».

Напомним, Кононов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Новым наставником стал Доменико Тедеско.

«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Тедеско
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019