Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что в «Спартаке» наставникам не дают много времени на постановку игры.



«Знаете, «Спартак» — это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения. Сталкивался ли я с подобным? Я работал в «Црвене Звезде», там тоже было большое давление. В «Локомотиве» было давление, в «Динамо». Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда».



Напомним, Кононов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Новым наставником стал Доменико Тедеско.

«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Тедеско