Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
«Сборные России и Украины заслуживают уважения своим уровнем игры и результатом. Сравнивать их пока некорректно, потому что они между собой не играют. В любом случае обе команды выполнили свои задачи.
Если говорить о развитии футбола на Украине, то я могу сказать, что у нас на ближайшие лет 15 очень сильный резерв и подготовка. Украина — футбольная страна. Последние несколько лет очень много молодых игроков «Динамо» получают шанс играть на международных турнирах. К примеру Яремчук, который уехал в Бельгию. Тем же путём пошёл и «Шахтёр». Но «Шахтёр» всегда ставил приоритетом результаты в Лиге чемпионов. Молодые Зинченко и Малиновский не имели возможности играть. Зинченко через «Уфу» перешёл в «Манчестер Сити», Малиновский же через Бельгию играет в «Аталанте». Это произошло не из-за того, что «Шахтёр» от них отказался, а потому, что ребята не видели перспектив.
Что касается игры Ракицкого за сборную Украины, я бы хотел, чтобы он играл. Решать будет Шевченко. Думаю, что политическая составляющая в этом вопросе всё же есть. Но вот в каком плане: Шевченко чаще видит игры Матвиенко, чем Ракицкого. К тому же Матвиенко быстро прогрессирует. Да, у него нет опыта, как у Ракицкого. Считаю Ярослава классным игроком, он подтвердил это, выступая за «Зенит», — сказал Грозный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
- 15 октября 2019
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