Созин: мы счастливы, что Украина на Евро. На Яремчука не надо обращать внимание

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о национальной команде России.

«Зачем обращать внимание на такие вещи, неужели ради того, чтобы злить всю Россию? Или чтобы поднять рейтинг газет? Сейчас мы пытаемся наладить отношения с новым президентом Украины, а люди, которые выступают там с такими заявлениями, сводят все усилия на нет. Слова Яремчука могут вызвать только ненависть и злобу. С таким подходом мы никогда не договоримся.



Вчера Украина выиграла у португальцев с Роналду – мы, и лично я, счастливы за них. Как счастливы и за Россию. Здорово, что наши страны уже отобрались на Евро. В России никто не прокомментировал победу Украины в негативном ключе. Вот и на слова Яремчука не надо обращать внимание. Его речь – личное мнение, он просто хочет сыграть на настроении некоторых людей, живущих в Украине, но далеко не всех.



Но в итоге все комментируют этого человека, и против хороших отношений Украины и России играют уже газеты. Нужно выборочно подходить к высказываниям. Конечно, я понимаю правила игры и журналистики, но почему бы газетам не помочь нашим политикам? Хотелось бы, чтобы на больную мозоль давили поменьше», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.