Инфантино разочарован, что матч КНДР — Южная Корея прошёл при пустых трибунах

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от посещения матча отборочного турнира ЧМ-2022 КНДР — Южная Корея (0:0) в Пхеньяне.
«Я впервые посетил Пхеньян и своими глазами увидел работу, которую здесь выполняют, чтобы приносить в жизнь людей счастье через футбол. В Корее живёт 25 миллионов человек, и футбол, безусловно, самый популярный вид спорта. Я с нетерпением ждал возможности увидеть полный стадион на таком историческом матче, но был разочарован, увидев, что болельщиков на трибунах нет.
Мы были удивлены этим и некоторыми проблемами, связанными с трансляцией матча, проблемами с визами и доступом для иностранных журналистов. Для нас свобода прессы и свобода слова имеют первостепенное значение, но с другой стороны, было бы наивно думать, что мы можем изменить мир за одну минуту. Мы будем поднимать эти вопросы с местными ассоциациями и будем настаивать на том, чтобы футбол оказывал положительное влияние на КНДР и другие страны по всему миру», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.
- 15 октября 2019
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