Швеция — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 октября в 21:45

Сегодня, 15 октября, состоится матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франсуа Летексье.



После семи туров сборная Испании возглавляет группу F с 19 очками в активе. Швеция (14) занимает второе место. Ниже располагаются Румыния (13) и Норвегия (10), по-прежнему претендующие на попадание в финальную стадию Евро. С положением команд в других группах можно ознакомиться здесь.



Швеция – Испания. Прогноз: «красная фурия» продолжит терять очки Испанцы пропустили на выезде от Норвегии, Румынии и Фарерских островов. Шведы не упустят свой шанс.