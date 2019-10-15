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Швеция — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 октября в 21:45

Швеция — Испания: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 15 октября в 21:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 15 октября, состоится матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Швеции и Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франсуа Летексье.

После семи туров сборная Испании возглавляет группу F с 19 очками в активе. Швеция (14) занимает второе место. Ниже располагаются Румыния (13) и Норвегия (10), по-прежнему претендующие на попадание в финальную стадию Евро. С положением команд в других группах можно ознакомиться здесь.

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