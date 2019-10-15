Чеферин: УЕФА делает всё возможное, чтобы искоренить расизм из футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что союз намерен ужесточить санкции за проявление расизма во время матчей.



«УЕФА стремится сделать всё возможное, чтобы искоренить эту болезнь из футбола. Мы не можем позволить себе довольствоваться тем, чего достигли в этом вопросе. Мы должны стремиться к большему. Весь футбольный мир — от администрации клубов до игроков, от тренеров до болельщиков — должен сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями, чтобы вести войну с расизмом. Футбольные ассоциации не могут решить этот вопрос в одиночку. Только работая вместе, мы сможем добиться прогресса. В будущем санкции УЕФА за расизм будут жёстче», — приводит слова Чеферина AP.

Напомним, накануне во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счётом 6:0.