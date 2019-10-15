Жиру: если «Челси» не даст гарантий, я уйду так же, как ранее ушёл из «Арсенала»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру отметил, что недоволен своим текущим положением в лондонской команде.



«Я продолжу бороться за своё место в „Челси“, после чего мы изучим ситуацию в январе. Я не могу быть счастлив в сложившейся ситуации. Мне 33 года, и я думаю, у меня ещё есть несколько лет, чтобы продолжать играть на хорошем уровне. Не хочу провести это время на скамейке запасных. Мне хочется наслаждаться игрой и участвовать в матчах. Возможно, я покину „Челси“, возможно, останусь. Если клуб не даст мне гарантий, я уйду из „Челси“ так же, как в своё время ушёл из «Арсенала», — приводит слова Жиру Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в услугах Жиру заинтересован миланский «Интер». По информации СМИ, в итальянском клубе Жиру рассматривают в качестве игрока подмены Ромелу Лукаку.