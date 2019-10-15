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Кавани намерен предложить свои услуги «Ювентусу»

Кавани намерен предложить свои услуги «Ювентусу»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани рассматривает возможность возвращения в Италию, где он выступал за «Наполи» до переезда во Францию.

Как сообщает Calciomercato.com, 32-летний футболист намерен в скором времени предложить свои услуги туринскому «Ювентусу». Контракт Эдинсона с парижским клубом истекает следующим летом, в связи с чем он сможет перейти в новую команду бесплатно. Тем не менее бьянконери сейчас не ищут усиления в атаку. Также их смущает возраст уругвайца.

Ранее сообщалось, что Кавани достиг договорённости о контракте с американским клубом «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Минувшим летом интерес к Эдинсону также проявляли «Интер» и «Атлетико».

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