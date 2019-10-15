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УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
Футбол / Евро-2020 0

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (0:6), сообщается на официальном сайте организации.

УЕФА выдвинул обвинения в отношении Футбольного союза Болгарии по четырём пунктам нарушения регламента: расистское поведение (выкрики с трибун, нацистские приветствия), бросание предметов на поле, срыв исполнения национального гимна и повторы на экране стадиона. Также УЕФА обвинил Футбольную ассоциацию Англии в срыве исполнения национального гимна и недостаточном количестве стюардов.

Напомним, во время матча Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля.

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