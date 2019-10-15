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Назначение Хенрика Ларссона тренером клуба из 3-го дивизиона Англии сорвалось

Назначение Хенрика Ларссона тренером клуба из 3-го дивизиона Англии сорвалось
Футбол / Англия 0

Хенрик Ларссон не будет назначен на пост главного тренера «Саутенд Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении руководства говорится, что приход экс-футболиста сборной Швеции в команду сорвался, несмотря на достигнутую ранее договорённость. Предполагалось, что вместе с Ларссоном в клуб придут ещё два специалиста, один из которых станет его помощником, а другой займётся поиском потенциальных новичков. Боссы «Саутенда» договорились с каждым из них, однако в решающий момент последний отказался от должности, сказав, что продолжит карьеру в другом клубе.

Руководству клуба было важно, чтобы три специалиста пришли вместе, в связи с чем переговоры с Ларссоном и его несостоявшимся помощником были прекращены.

«Саутенд» после 12 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии.

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