Йерро может возглавить сборную Эквадора

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро может возглавить национальную команду Эквадора, сообщает Marca.



По информации источника, 51-летний испанский специалист уже провёл предварительные переговоры с представителями южноамериканской сборной.



На протяжении карьеры Йерро работал ассистентом в «Реале», тренировал «Реал Овьедо» и руководил сборной Испании на ЧМ-2018.



Под руководством Йерро испанцы дошли до 1/8 финала чемпионата мира 2018 года, где 1 июля в матче со сборной России проиграли — 3:4 по пенальти (счёт в основное время — 1:1). После этого Йерро, пробывший на посту чуть меньше месяца, ушёл из сборной как главный тренер и отказался вернуться на должность спортивного директора, которую занимал ранее.

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