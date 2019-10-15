Финляндия разгромила Армению и закрепилась на втором месте в группе отбора Евро
В 8-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Финляндии и Армении. Матч состоялся на стадионе «Веритас» в городе Турку и завершился со счётом 3:0.
Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря точному удару полузащитника Фредрика Йенсена. На 61-й минуте преимущество финской команды увеличил нападающий Теэму Пукки. Итоговый счёт был установлен на 88-й минуте — дубль оформил Пукки.
Сборная Финляндии, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе J. Отрыв от Армении и Боснии и Герцеговины, располагающихся ниже, увеличился до 5 очков.
С положением других команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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