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Финляндия разгромила Армению и закрепилась на втором месте в группе отбора Евро

Финляндия разгромила Армению и закрепилась на втором месте в группе отбора Евро
Футбол / Евро-2020 0

В 8-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 встречались сборные Финляндии и Армении. Матч состоялся на стадионе «Веритас» в городе Турку и завершился со счётом 3:0.

Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря точному удару полузащитника Фредрика Йенсена. На 61-й минуте преимущество финской команды увеличил нападающий Теэму Пукки. Итоговый счёт был установлен на 88-й минуте — дубль оформил Пукки.

Сборная Финляндии, набрав 15 очков, продолжает занимать второе место в группе J. Отрыв от Армении и Боснии и Герцеговины, располагающихся ниже, увеличился до 5 очков.

С положением других команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Армения
1:0 Йенсен – 31'   2:0 Пукки – 61'   3:0 Пукки – 88'
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