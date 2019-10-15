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Вратарь сборной Болгарии Илиев: болельщики вели себя хорошо, оскорблений не было

Вратарь сборной Болгарии Илиев: болельщики вели себя хорошо, оскорблений не было
Футбол / Евро-2020 0

Голкипер сборной Болгарии Пламен Илиев прокомментировал поведение болельщиков во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии (0:6).

«Честно говоря, считаю, что болельщики вели себя хорошо. Никаких оскорблений не было. Думаю, игроки сборной Англии немного преувеличили ситуацию. Зрители продемонстрировали достойный уровень поддержки. Я не слышал плохих слов в адрес футболистов», — приводит слова Илиева Goal.com.

Напомним, во время матча Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. Сегодня, 15 октября, стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария — Англия
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