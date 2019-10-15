Россия разгромила Эстонию в гостевом матче отбора Евро U21 со счётом 5:0

В 4-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 среди команд U21 встречались сборные Эстонии и России. Матч прошёл на стадионе «Раннастаадион» в Пярну и завершился со счётом 0:5.
Российская команда вышла вперёд на 26-й минуте усилиями нападающего Фёдора Чалова, реализовавшего пенальти. На 35-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Иван Обляков. Во втором тайме сборная России довела счёт до разгромного, поразив ворота соперника ещё трижды. Голами отличились хавбек Данил Глебов и защитники Данил Круговой и Никита Калугин.
Сборная России, набрав 8 очков, поднялась на второе место в группе 5 и уступает лишь Польше (10). Тройку лидеров замыкает Болгария (5). Расписание отборочного этапа Евро-2021 можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 15 октября 2019
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