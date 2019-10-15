Евдокимов с большой долей вероятности возглавит «Нижний Новгород»

Как стало известно «Чемпионату», Роберт Евдокимов встречался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Велика вероятность, что уже в ближайшее время Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».



«Нижний Новгород» набрал 21 очко в 17 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 43 очка в 17 матчах.



Черышев возглавил «Нижний Новгород» в июле 2018 года. В сезоне-2018/19 нижегородцы под его руководством финишировали четвёртыми в ФНЛ. В переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге команда по сумме двух игр уступила самарским «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).