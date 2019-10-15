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Швеция — Испания: Берг выйдет на поле с первых минут

Швеция — Испания: Берг выйдет на поле с первых минут
Футбол / Евро-2020 0

Сборные Швеции и Испании огласили составы на матч 8-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020, который состоится на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав Швеции: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Линделёф, Андреас Гранквист, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Эмиль Форсберг, Кристофер Ольссон, Робин Куайсон, Маркус Берг.

Состав Испании: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Рауль Альбиоль, Иньиго Мартинес, Хуан Бернат, Даниель Себальос, Тьяго Алькантара, Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Микель Оярсабаль, Херар Морено.

После семи туров сборная Испании возглавляет группу F с 19 очками в активе. Швеция (14) занимает второе место. Ниже располагаются Румыния (13) и Норвегия (10), по-прежнему претендующие на попадание в финальную стадию Евро.

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