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Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче

Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче сборная Дании принимала национальную команду Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Ольборг» и завершилась победой датской команды со счётом 4:0.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт. Через 8 минут форвард Каспер Дольберг упрочил преимущество датской национальной команды. Во втором тайме, на 59-й минуте, Дольберг оформил дубль и довёл счёт в матче до разгромного. На 67-й минуте нападающий сборной Дании Кристиан Гиткьяер отправил четвёртый мяч в ворота Люксембурга.

В прошлом товарищеском матче датская сборная сыграла вничью с командой Косово (2:2), а национальная команда Люксембурга проиграл сборной Северной Ирландии со счётом 0:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
15 октября 2019, вторник. 20:00 МСК
Дания
Окончен
4 : 0
Люксембург
1:0 Брайтвайт – 13'   2:0 Дольберг – 21'   3:0 Дольберг – 59'   4:0 Гиткьяер – 67'
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