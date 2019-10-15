Сборная Дании разгромила Люксембург в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Дании принимала национальную команду Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Ольборг» и завершилась победой датской команды со счётом 4:0.
На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Дании Мартин Брайтвайт. Через 8 минут форвард Каспер Дольберг упрочил преимущество датской национальной команды. Во втором тайме, на 59-й минуте, Дольберг оформил дубль и довёл счёт в матче до разгромного. На 67-й минуте нападающий сборной Дании Кристиан Гиткьяер отправил четвёртый мяч в ворота Люксембурга.
В прошлом товарищеском матче датская сборная сыграла вничью с командой Косово (2:2), а национальная команда Люксембурга проиграл сборной Северной Ирландии со счётом 0:1.
- 15 октября 2019
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