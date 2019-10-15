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ФИФА предлагает наказывать за расизм пожизненным запретом на посещение стадионов

ФИФА предлагает наказывать за расизм пожизненным запретом на посещение стадионов
Футбол / Прочие турниры 0

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма в футболе.

«Мы постоянно говорим, что в футболе нет места расизму, тем не менее продолжаем сталкивается с этой проблемой как в спорте, так и в обществе. Призываю всех активнее бороться с подобным неподобающим поведением. И начать с того, чтобы пожизненно лишать права посещать стадионы тех, кто был уличён в проявлении расизма. ФИФА может расширить этот запрет до мирового масштаба», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, накануне во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия произошёл скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счётом 6:0.

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