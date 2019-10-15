Федун: задача — к 2022 году выиграть РПЛ или Кубок. А дальше слагаю полномочия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о планах на будущее.



«У меня задача — к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, слагаю полномочия и команда ждёт болельщиков. Это моё решение, которое не будет изменено.



Что если болельщики меня не поддержат и скажут «нет»? Ну, в нашей стране рабства ж нет, правильно?» — приводит слова Федуна «Комсомольская правда».



Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. При нём клуб в 2017 году стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. После 12 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице и на два очка опережают находящиеся в зоне стыковых матчей «Сочи» и «Ахмат».

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