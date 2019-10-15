И. Попов: не понимаю расизма, даже величайший футболист в истории был темнокожим

Полузащитник «Ростова» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов прокомментировал расистские выкрики с трибун в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6).
«Британцы слышали расистские оскорбления в первом тайме и сообщили об этом рефери. Я неколько раз ходил к стюардам и просил предупредить болельщиков, чтобы всё прошло без эксцессов. Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой игрок захочет сюда приехать?
В перерыве было много переговоров, чтобы английские футболисты вышли на поле. Даже Гарет Саутгейт подошёл ко мне после матча и поблагодарил за попытку помочь. Расизм — большая проблема, которую необходимо ликвидировать. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист всех времён был темнокожим», — приводит слова Попова «Топ-Спорт».
- 15 октября 2019
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