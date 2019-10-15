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Гол на 92-й минуте спас Испанию от поражения в матче отбора Евро со Швецией

Гол на 92-й минуте спас Испанию от поражения в матче отбора Евро со Швецией
Футбол / Евро-2020 0

В 8-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала Испанию. Матч состоялся на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершился со счётом 1:1.

На 50-й минуте хозяева вышли вперёд. Автором гола стал нападающий Маркус Берг, на клубном уровне защищающий цвета «Краснодара». На 92-й минуте гости ушли от поражения благодаря точному удару форварда Родриго Морено.

С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
1 : 1
Испания
1:0 Берг – 50'   1:1 Родриго – 90+2'

В параллельном матче в группе G встречались сборные Израиля и Латвии. Игра прошла на стадионе «Тернер» в городе Беэр-Шева. Победу одержали хозяева — 3:1.

В составе израильтян дублем отметился нападающий Мунас Даббур, ещё один гол на счету форварда Эран Захави. У латвийцев отличился полузащитник Владимир Камеш.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
3 : 1
Латвия
1:0 Даббур – 16'   2:0 Захави – 26'   2:1 Камеш – 40'   3:1 Даббур – 42'
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