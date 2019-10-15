Гол на 92-й минуте спас Испанию от поражения в матче отбора Евро со Швецией

В 8-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала Испанию. Матч состоялся на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершился со счётом 1:1.



На 50-й минуте хозяева вышли вперёд. Автором гола стал нападающий Маркус Берг, на клубном уровне защищающий цвета «Краснодара». На 92-й минуте гости ушли от поражения благодаря точному удару форварда Родриго Морено.



С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

В параллельном матче в группе G встречались сборные Израиля и Латвии. Игра прошла на стадионе «Тернер» в городе Беэр-Шева. Победу одержали хозяева — 3:1.



В составе израильтян дублем отметился нападающий Мунас Даббур, ещё один гол на счету форварда Эран Захави. У латвийцев отличился полузащитник Владимир Камеш.