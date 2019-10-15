Сборная Швейцарии обыграла Ирландию в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии принимала национальную команду Ирландии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Женев» в Каруже и завершилась со счётом 2:0 в пользу швейцарской команды.
Голами в составе швейцарской команды отметились нападающий Харис Сеферович и полузащитник Эдимилсон Фернандеш. На 77-й минуте пенальти не сумел реализовать защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес.
В другом матче группы D сборная Гибралтара принимала национальную команду Грузии. Игра, прошедшая на стадионе «Виктория» в Гибралтаре, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Ирландия
1:0 Сеферович – 16' 2:0 Даффи – 90+3' (автогол)
Удаления: нет / Коулман – 76'
- 16 октября 2019
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