Сборная Швейцарии обыграла Ирландию в матче отбора Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии принимала национальную команду Ирландии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Женев» в Каруже и завершилась со счётом 2:0 в пользу швейцарской команды.



Голами в составе швейцарской команды отметились нападающий Харис Сеферович и полузащитник Эдимилсон Фернандеш. На 77-й минуте пенальти не сумел реализовать защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес.



В другом матче группы D сборная Гибралтара принимала национальную команду Грузии. Игра, прошедшая на стадионе «Виктория» в Гибралтаре, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».