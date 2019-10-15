Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Лихтенштейна принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



Голами в составе итальянской национальной команды отметились Федерико Бернардески, Алессион Романьоли, Стефан Эль-Шаарави и Андреа Белотти, оформивший дубль в этой встрече.



В другом матче группы J сборная Греции принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Игра, прошедшая на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах, завершилась победой греческой национальной команды со счётом 2:1.

С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».