Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Лихтенштейна принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
Голами в составе итальянской национальной команды отметились Федерико Бернардески, Алессион Романьоли, Стефан Эль-Шаарави и Андреа Белотти, оформивший дубль в этой встрече.
В другом матче группы J сборная Греции принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Игра, прошедшая на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах, завершилась победой греческой национальной команды со счётом 2:1.
С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 5
Италия
0:1 Бернардески – 2' 0:2 Белотти – 70' 0:3 Романьоли – 77' 0:4 Эль-Шаарави – 82' 0:5 Белотти – 90+2'
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