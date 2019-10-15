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Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, одержав девятую победу подряд
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Лихтенштейна принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Голами в составе итальянской национальной команды отметились Федерико Бернардески, Алессион Романьоли, Стефан Эль-Шаарави и Андреа Белотти, оформивший дубль в этой встрече.

В другом матче группы J сборная Греции принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Игра, прошедшая на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах, завершилась победой греческой национальной команды со счётом 2:1.

С турнирной таблицей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 5
Италия
0:1 Бернардески – 2'   0:2 Белотти – 70'   0:3 Романьоли – 77'   0:4 Эль-Шаарави – 82'   0:5 Белотти – 90+2'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 8-й тур
15 октября 2019, вторник. 21:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Павлидис – 30'   1:1 Гояк – 35'   2:1 Ковачевич – 88' (автогол)
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