Сборная Испании вышла на чемпионат Европы — 2020

Сборная Испании сумела уйти от поражения в концовке отборочного матча чемпионата Европы 2020 года со Швецией, который состоялся на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.



Испанцы сумели набрать 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго. Таким образом, «фурия роха» гарантировала себе участие в финальной стадии европейского первенства.



Ранее добиться досрочной квалификации на чемпионат Европы удалось сборным России, Бельгии, Италии, Польши, а также Украины.



С положением команд в отборочных группах Евро-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.