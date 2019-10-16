Сербский клуб нанял фаната-геймера, добившегося с ним успехов в игре

Сербский футбольный клуб «Бежания», в настоящее время выступающий во втором по силе дивизионе страны, нанял на работу собственного болельщика.



22-летний Андрей Павлович добился с любимой командой успеха в известной игре Football Manager, где привёл её к 10 подряд титулам чемпиона Сербии, шести Кубкам страны и полуфиналу Лиги чемпионов. В итоге клуб предложил ему попробовать свои силы в роли аналитика.



«Я показал свои достижения в Football Manager и предположил, что смогу помочь клубу. Я не ожидал, что они свяжутся со мной. У нас состоялся дружелюбный разговор, и директор спросил, смогу ли я прийти на матч в субботу и посмотреть, как обстоят дела. Я не мог поверить в происходящее. Я был ошеломлён. Они спросили, не мог ли бы я поработать на клуб бесплатно, поскольку он испытывал финансовые трудности.



Если у меня появится такая возможность, я бы хотел начать карьеру в футболе. Было бы здорово поработать скаутом или аналитиком – я мечтаю об этом уже долгое время, и порой это неплохо мне удаётся. Сейчас мне не платят, но я работаю, потому что люблю этот клуб и то, что делаю. Надеюсь, в будущем мне будут платить за то, что я люблю», — цитирует Павловича Sport Bible.

