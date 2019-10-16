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Алвес: мне не нравится Париж, тут много расистов

Алвес: мне не нравится Париж, тут много расистов
Футбол / Франция 0

Бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал своё отношение к самому романтичному городу на земле – Парижу, подчеркнув обилие расизма на его улицах.

«Париж мне не нравится, тут очень много переживаешь стресса. Если вы поедите в этот город на неделю, вам покажется, что это путешествие на всю жизнь. Этот город забирает все силы. Париж чем-то напоминает мне Сан-Паулу, но там полно расистов. Очень много. Мне никто ничего не сделал, но я слышал, что они говорили моим друзьям.

В Барселоне и Севилье наоборот, люди похожи на бразильцев. Они весёлые, энергия бьёт ключом. Мне нравятся такие люди», — приводит слова Алвеса GQ.

Алвес перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» в июле 2017-го. За два сезона бразилец сыграл за парижский клуб 73 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 18 результативных передач. В данный момент Алвес играет в «Сан-Паулу».

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